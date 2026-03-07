FIGURA: Ricardo Horta

Uma das grandes referências deste Sp. Braga, voltou a aparecer com relevo em mais um jogo grande na Pedreira. Uma grande finalização de primeira para o seu 17.º golo na época, igualando 2022/23, que é o seu terceiro melhor registo de golos numa só época pelo clube, no lance do 1-1. Sem bola, ficou sempre muito vigilante de Hjulmand, no primeiro triângulo de pressão montado na saída de bola dos leões, junto com Pau Víctor e Zalazar. E acabou por ter ligação direta ao lance do 2-2, com o remate travado pela mão de Inácio.

MOMENTO: o penálti de Zalazar para travar (de novo) o leão

O Sporting quase saiu com os três pontos de Braga, mas a insistência dos minhotos resultou em novo empate ante os leões, com Rodrigo Zalazar a fazer o 2-2 no marcador, batendo Rui Silva da marca dos 11 metros.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Zalazar: determinante com o golo do empate de penálti, tal como em Alvalade, num jogo em que Vicens colocou-o bem aberto na esquerda na construção de jogo (até à entrada de Gabri na segunda parte). A estratégia resultou numa excelente variação de jogo em que ganhou o duelo a Geny Catamo para fazer a assistência para o golo de Ricardo Horta. Muito lutador e com grande intervenção ofensiva em busca de um melhor resultado.

Luis Suárez: o colombiano apareceu numa altura por vezes determinante no desenrolar de um jogo – em cima do intervalo – para ganhar um duelo com Arrey-Mbi e conseguir também um penálti que o próprio transformou na segunda vantagem no jogo e para o golo 100 do Sporting esta época entre todas as competições. Foi o seu 23º na Liga, o 31º na época (igualou a marca de golos que fez no Almería em 2024/25), ao 39º jogo pelo clube. Porém, não chegou para vencer, num jogo em que o colombiano ainda desperdiçou uma grande ocasião pouco depois do golo de Inácio.

Gonçalo Inácio: no primeiro lance feliz e no último e mais infeliz. Fez o golo inaugural do Sporting, num grande cabeceamento na área. Foi o seu primeiro golo esta época, a acentuar uma tradição: o central marcou em todas as épocas como sénior pelo clube… e sempre mais do que um golo, o que agora tem em 2025/26. Mas, depois, ficou ligado à infração na área que resulta no penálti do 2-2.

João Moutinho: uma exibição sólida no meio-campo dos leões, num jogo em que, desde cedo, esteve sempre atento a Trincão sem bola. Pouco antes de deixar o jogo, aos 69 minutos, fez uma habilidade que é para ver e rever e que sentou dois adversários… só lhe faltou melhor seguimento na área.