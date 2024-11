Figura: Ricardo Horta bisa e assusta líder

Esta época somava apenas um golo na Liga e estava muito longe dos seus melhores tempos no Sp. Braga, mas esta noite foi oportuno e eficaz. Apareceu por duas vezes no sítio certo e marcou os dois golos que permitiram aos minhotos chegar ao intervalo por cima do campeão e com dois golos de vantagem. Dois golos carregados de oportunismo. No primeiro surge junto ao segundo poste para receber um mau corte de Debast e bater Franco Israel. No segundo entra na área de rompante, lançado por Bruma e volta a atirar a contar. Seria a figura deste jogo se o jogo acabasse ao intervalo.

Momento: segundo golo de Horta

O Sp. Braga fechou uma primeira parte de grande nível com um segundo golo de Ricardo Horta que, nesta altura, apontavam para a possibilidade da equipa de Carlos Carvalhal ser a primeira a roubar pontos ao líder. Os minhotos tinham entrado muito bem no jogo, já estavam em vantagem e este segundo golo permitia aos minhotos encarar a segunda parte com maior tranquilidade. Pura ilusão, a segunda parte foi totalmente diferente, com os leões a virarem o jogo do avesso com quatro golos.

Outros destaques: o FILME DO JOGO

João Ferreira

Bom jogo do central formado no Benfica, com um curso rápido no futebol italiano (Udinese) antes de chegar ao Sp. Braga onde, aos poucos, tem vindo a afirmar-se na equipa de Carlos Carvalhal. Teve uma primeira parte com muito trabalho, mas esteve impecável, quase sempre a jogar em antecipação, chegando muitas vezes antes de Maxi Pereira, ganhando também bolas a Gyökeres e Trincão. Sentiu mais dificuldades na segunda parte, sobretudo, depois da entrada de Harder.

Roger

Uma seta no corredor direito do Sp. Braga na primeira parte, aproveitando muito bem os espaços que Maxi Araújo e, mais tarde, Geny Catamo, deixavam nas suas costas. Foi ele que cruzou a bola pata o primeiro golo do Sp. Braga, já depois de ter descido pelo corredor por várias vezes, sempre em velocidade.

Bruma

Boa primeira parte do antigo jogador do Sporting. Atuou sobre o corredor esquerdo, ajudou Gabri Martínez e Niakaté a travar Trincão e Geovany, mas quando o Sp. Braga tinha a bola, derivava para o corredor central e acabou por ser determinante neste jogo, fazendo a assistência para o segundo golo de Ricardo Horta, com uma assistência improvisada que permitiu ao companheiro invadir a área e marcar.

Victor Carvalho

Foi a sombra de Viktor Gyökeres no jogo e a verdade é que, esta noite, o sueco ficou em branco. Jogou ao lado de João Moutinho, mas quando o Sporting tinha a bola, o possante médio brasileiro só tinha olhos para o sueco. Missão cumprida.

