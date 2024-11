O Sporting vai entrar em campo em Braga com uma alteração face ao onze que fez alinhar na goleada histórica sobre o Manchester City na terça-feira passada em Alvalade.

Daniel Bragança volta ao onze, rendendo Morita naquele que será o último jogo de Ruben Amorim no comando técnico dos leões antes de rumar ao Manchester United.

Do lado dos arsenalistas, Carlos Carvalhal promove quatro alterações comparativamente com o duelo de quinta-feira para a Liga Europa com o Elfsborg. Matheus, Niakaté, Bruma e El Oazzani salta para o onze, rendendo Hornicek, Arrey-Mbi, Ismael Gharbi e Roberto.

OS ONZES OFICIAL para o Sp. Braga-Sporting:

Sp. Braga: Matheus; João Ferreira, Paulo Oliveira e Niakaté; Roger; Vítor Carvalho, João Moutinho e Gabri Martínez; Ricardo Horta, El Ouazzani e Bruma;

Sporting: Franco Israel; Debast, Diomande e Matheus Reis; Geovany Quenda, Hjulmand, Daniel Bragança e Maxi Araújo; Trincão, Gyökeres e Pedro Gonçalves.