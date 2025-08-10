A FIGURA: Leonardo Lelo

Uma das muitas novidades no onze do Sp. Braga, o lateral esquerdo faz duas assistências para golo numa prestação arrojada. A jogar encostado à faixa, deu amplitude à equipa arsenalista, acabando por ser decisivo. Bate o canto que permite a Vítor Carvalho fazer o primeiro da noite e faz o passe com as medidas certas para Pau Victor encostar.

O MOMENTO: golo de Vítor Carvalho (24’)

O Sp. Braga não estava confortável no jogo, apesar de ter muita bola. Via o setor mais recuado passar por calafrios, não estando em desvantagem por desacerto do Tondela na hora da finalização. Leonardo Lelo bateu o canto da direita, tenso, aparecendo Vítor Carvalho a cabecear de forma fulminante para o fundo das redes, fazendo a equipa bracarense encontrar-se.

OUTROS DESTAQUES

Yarlen

O extremo de apenas dezanove anos emprestado pelos brasileiros do Botafogo mostrou que pode ser uma das surpresas da Liga. Competente nos vários momentos do jogo, evidenciou bom toque de bola e sentido de baliza. Ficou perto do golo logo nos instantes iniciais.

Vítor Carvalho

Uma espécie de faz tudo deste Sp. Braga, o médio que começou numa posição mais próxima de lateral direito, tem recebido a confiança de Carlos Vicens, essencialmente pelos equilíbrios que dá à equipa. Com o tento de cabeça deu mais uns pontos à sua prestação.

Miro

O possante avançado dos beirões mostrou boa capacidade no ataque, estando no melhor e no pior. Foi capaz de promover boas movimentações, mas desperdiçou dois lances promissores. Exibição, ainda assim, positiva do avançado angolano de 22 anos.

Pau Victor

Reforço mais caro da história do Sp. Braga, tendo como selo a escola do Barcelona, o avançado estreou-se a titular e fez o gosto ao pé. Não fez, propriamente, uma exibição exuberante, mas assinou bons pormenores e apareceu bem a finalizar.