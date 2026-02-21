FIGURA: Zalazar (Sp. Braga)

Dois golos e uma assistência fizeram de Zalazar o rei do dérbi do Minho. O uruguaio esteve em destaque ao abrir o marcador de grande penalidade. Depois, de calcanhar, assistiu Ricardo Horta para mais um golo e, já na segunda metade, voltou a marcar. Grande jogo do avançado que foi decisivo do regresso, à condição, da turma arsenalista ao 4.º lugar.

MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo do Sp. Braga

O Sp. Braga tinha acabado de sofre novo empate, já na etapa complementar. Depois de um roubo de bola a meio-campo, os bracarenses lançaram o contra-ataque e foram bem-sucedidos. Zalazar, à entrada da área, simulou o remate e sentou um defesa; na cara do golo, voltou a simular o remate e sentou Charles, acabando por marcar o terceiro.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Sousa (V. Guimarães): Que jogaço que o miúdo fez. Diogo Sousa foi o patrão do meio-campo vitoriano, pautando todo o seu jogo. Ficou perto de marcar logo no segundo minuto, valendo a excelente defesa de Hornicek.

Ricardo Horta (Sp. Braga): Mais um golo do capitão arsenalista, que também contribuiu com uma assistência. Ricardo Horta marcou na melhor jogada coletiva do encontro e assistiu para o melhor golo individual da partida.