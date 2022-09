A FIGURA: Vitinha

Semana de sonho para o jovem avançado do Sp. Braga. Está com a corda toda e, depois de ter resolvido o jogo europeu frente ao Uninon Berlin, o atacante resolveu também frente ao Vizela, mesmo estando apenas meia hora em campo. De um lance aparentemente normal, Vitinha foi buscar crença para resgatar os dois pontos que o Sp. Braga reclamou todo o jogo. Vestiu, outra vez, a capa de herói.

O MOMENTO: o golo do Sp. Braga (83’)

Recuperação de bola do Sp. Braga no seu setor defensivo, lançando-se para o ataque numa lance em que o Vizela não estava organizado. Com espaço, Vitinha pôs os olhos na baliza e disparou para o fundo das redes, fazendo eclodir a pedreira. Remate com convicção a mexer com o marcador, conferindo justiça ao resultado.

OUTROS DESTAQUES

Matheus

Apesar de até nem ter tido uma noite de muito trabalho, o guarda-redes do Sp. Braga fez duas defesas absolutamente decisivas para manter o resultado. Dois lances quase que milagrosos em que foi mais um elemento da equipa a manter o equilíbrio.

Alex Méndez

Foi através do médio oriundo dos Estados Unidos da América que o Vizela conseguiu oxigénio. Perante a pressão adversária, o jogador de 22 anos soube contemporizar e ter bola. Não se escusou a ensaiar a meia distância.

André Horta

Entrou e mexeu com o jogo, estando no lance do golo, frente ao Union Berlin. Titular no jogo de encerramento da jornada 7, o médio foi dos mais lúcidos a armar o ataque do Sp. Braga frente ao Vizela.

Nuno Moreira

Foi uma das apostas de Álvaro Pacheco ao intervalo e a verdade é que o extremo acrescentou clarividência às tomadas de decisão ofensivas do Vizela. Arquitetou vários contragolpes promissores e fez por ser uma unidade útil a manter o equilíbrio da equipa.

Ricardo Horta

No jogo 200 com a camisola do Sp. Braga em jogos da Liga, o capitão arsenalista apontou mais um golo. E que golo. Remate forte e colocado, de fora da área, a selar o triunfo.