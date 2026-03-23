Rodrigo Zalazar, médio do Sporting de Braga, foi dispensado da seleção uruguaia devido a uma lesão sofrida no jogo com o FC Porto.

Segundo nota dos bracarenses, o jogador de 26 anos foi reavaliado esta manhã e os exames detetaram uma lesão muscular na coxa direita. Agora, vai iniciar a recuperação nas instalações dos minhotos.

Zalazar cumpriu os 90 minutos na derrota com os portistas (2-1) e até marcou o único golo dos arsenalistas.

O melhor marcador do Sp. Braga esta temporada estava convocado por Marcelo Bielsa para os jogos de preparação com Inglaterra e Argélia, previstos para os dias 27 e 31 deste mês.