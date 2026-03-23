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Há 1h e 23min
Sp. Braga: Zalazar dispensado da seleção por lesão sofrida com o FC Porto
Médio estava convocado pelo Uruguai para os jogos com Inglaterra e Argélia
AC
Médio estava convocado pelo Uruguai para os jogos com Inglaterra e Argélia
AC
Rodrigo Zalazar, médio do Sporting de Braga, foi dispensado da seleção uruguaia devido a uma lesão sofrida no jogo com o FC Porto.
Segundo nota dos bracarenses, o jogador de 26 anos foi reavaliado esta manhã e os exames detetaram uma lesão muscular na coxa direita. Agora, vai iniciar a recuperação nas instalações dos minhotos.
Zalazar cumpriu os 90 minutos na derrota com os portistas (2-1) e até marcou o único golo dos arsenalistas.
O melhor marcador do Sp. Braga esta temporada estava convocado por Marcelo Bielsa para os jogos de preparação com Inglaterra e Argélia, previstos para os dias 27 e 31 deste mês.
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TAGS: Liga Sp. Braga Rodrigo Zalazar Lesao Uruguai
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