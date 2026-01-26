O presidente do Sp. Braga, António Salvador, partilhou o desejo de «fortalecer a cultura interna» do clube, no discurso que fez na Gala Legião de Ouro, que encerrou as comemorações do 105.º aniversário do clube.

«Para estar no Sporting Clube de Braga não basta ser bom, não basta ter qualidade. Para se ser um Gverreiro de Ouro, também é preciso ter compromisso, rigor e mentalidade. É preciso ser Braga», afirmou o dirigente.

António Salvador reforçou: «Temos de fortalecer a nossa cultura interna. Estar no Braga, ser do Braga, implica a adesão a pilares que são inegociáveis. Só é do Braga quem tem ousadia, bravura, exigência, rigor e identidade.»

O dirigente acrescentou que isso implica «assumir um compromisso maior e absoluto com o clube, com a cidade e com a comunidade, sendo Braga a 100 por cento».

Na Gala Legião de Ouro marcaram presença, entre outras personalidades, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, o presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira.

O médio Rodrigo Zalazar foi considerado o futebolista do ano e João Moutinho recebeu o prémio de Gverreiro de Ouro e Mérito.

Um daqueles jogadores que nos faz levantar da cadeira… É especial 🔥✨

Rodrigo Zalazar é o 🏆 𝗙𝘂𝘁𝗲𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗼 𝗔𝗻𝗼! #GanharComTodos | #GalaLegiãodeOuro pic.twitter.com/wcnGOEvlCw — SC Braga (@SCBragaOficial) January 26, 2026

José Manuel Fernandes, atual ministro da Agricultura e antigo presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sp. Braga, recebeu o galardão Gverreiro de Honra.

Todos os premiados na Gala Legião de Ouro:

Jovem Atleta do Ano: Romário Cunha

Futebolista do Ano: Rodrigo Zalazar

Atleta do Ano: Ana Rodrigues (Natação) e Matilde Calado (Voleibol)

Revelação do Ano: Formação Futebol Feminino

Atleta Amador do Ano: Luís Caravana (Boccia)

Gverreiro Solidário: Corações com Coroa

Parceiro do Ano: Solverde

Gverreiro Reconhecimento: Artur Correia

Gverreiro de Ouro e Mérito: João Moutinho

Gverreiro de Honra: José Manuel Fernandes