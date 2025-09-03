Rodrigo Zalazar integra a lista de convocados de Marcelo Bielsa para os compromissos da seleção do Uruguai.

O médio bracarense vai representar a seleção celeste nos dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo de 2026, frente a Peru, a 5 de setembro e Chile, a 10 de setembro. O jogo diante do Peru está marcado para as 00h30 (hora de Portugal), em Montevidéu, e o encontro com o Chile também tem início marcado para as 00h30, desta feita em Santiago.

Ao todo, Zalazar tem dois golos e duas internacionalizações pela seleção principal do Uruguai e esta temporada soma cinco golos e uma assistência em oito jogos pelo Sp. Braga.