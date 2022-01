O Sporting endereçou um pedido de desculpas oficial ao Sp. Braga pelo episódio registado com Ricardo Horta no final do encontro entre as duas equipas, em Alvalade.

Numa altura em que os bracarenses festejavam a vitória com os adeptos presentes no recinto dos leões, o capitão da equipa de Carlos Carvalhal foi atingido por uma garrafa, vinda das bancadas.

O Sp. Braga, recorde-se, venceu em casa do Sporting, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga.

