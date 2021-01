Pedro Gonçalves e Ruben Amorim foram expulsos no final da Taça da Liga, frente ao Sp. Braga, tendo ficado esta segunda-feira a saber-se que ambos estão disponíveis para a receção ao Benfica, agendada para a próxima segunda-feira.

No caso do treinador, o mapa de castigos fala apenas numa multa de 1020 euros, pelo que nem sequer falha nenhum jogo: Ruben Amorim vai poder estar no banco no Bessa e, obviamente, no dérbi com o Benfica.

Já Pedro Gonçalves foi suspenso um jogo pelo vermelho que viu nos descontos da partida de Leiria, falhando por isso a deslocação ao Porto para defrontar o Boavista e regressando na jornada seguinte, frente ao Benfica.

O mapa de castigos refere que o avançado foi expulso porque «após o árbitro assinalar uma falta, virou-se para este e disse 'és uma vergonha, não apitas nada'». Mais tarde, acrescenta o mapa de castigos, «passou junto ao banco do Sp. Braga e proferiu umas palavras impercetíveis à equipa de arbitragem, provocando uma reação do banco do Sp. Braga».

Pedro Gonçalves foi, além de suspenso em um jogo, multado em 1530 euros.