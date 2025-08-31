Sotirios Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, referiu que não saiu satisfeito com o resultado porque a equipa esteve a ganhar até aos 90 minutos. O técnico afirmou que se a equipa tivesse mantido a exibição da primeira parte que não perdia o jogo.

Qual o sentimento no final deste jogo?

Começa a ser usual, é a terceira vez que acontece. Não estamos contentes com o resultado, mas com as circunstâncias do jogo temos de aceitar. Temos de manter a performance ao longo de todo o jogo para conseguir ganhar jogos. Trabalhamos muito duro para ganhar os jogos, mas não temos conseguido e temos de perceber porquê. Perdemos os três pontos no final, mas temos de ver o que fizemos de bom e jogar isso a nosso favor.

Está satisfeito com o que viu no jogo?

Claro que não estou satisfeito, porque estivemos a ganhar até aos 90 minutos, mas para mim não é só importante focar no resultado, mas sim na performance da equipa. Não estou satisfeito com a performance da segunda parte porque se jogássemos como jogámos na primeira parte, não perdíamos o jogo. Hoje vi alguma coisas positiva. Nós merecíamos ter mais pontos, mas temos de olhar para o jogo como um todo e tentar manter a forma de jogar ao longo de todo o jogo. Alguma coisa te diz que está a faltar algo no jogo. É importante seguir o plano e depois olhar para o resultado, é algo que queremos implementar na equipa.

Exibição de Clayton e de André Luiz.

São dois jogadores importante para a equipa. Nós tentamos tirar o que de melhor tem o André e o Clayton, mas isto só resulta com o coletivo e não individualmente. Estamos muito satisfeitos com o desempenho deles, são excelentes jogadores, mas para mim o mais importante é estarem comprometidos com a equipa.