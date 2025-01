Depois de eliminar o Lusitano de Évora (2-1) nos oitavos de final da Taça de Portugal, o Sporting de Braga visita o Estrela da Amadora, na primeira jornada da segunda volta do campeonato.

«É um adversário que tem feito a maior parte dos seus pontos em casa e nós mais pontos fora. Vai ser um jogo difícil para nós, é um adversário forte em casa, tem uma forma de jogar muito característica, mas também sabe que vai defrontar uma equipa difícil», disse Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão à partida da 18.ª jornada da Liga.

Carvalhal assumiu que quer «melhorar» o registo dos bracarenses em casa, porque fora «tem sido uma campanha extraordinária».

«No último jogo [do campeonato] vencemos no Estádio da Luz [o Benfica, 2-1] e tenho a certeza de que vamos aumentar o número de pontos nos jogos em casa, isso vai acontecer com naturalidade. O equilíbrio é o mais importante e queremos somar mais pontos na segunda volta do que na primeira», vincou.

O técnico dos arsenalistas destacou ainda que todos os jogadores devem sentir que podem ser titulares e voltou a afirmar que este é o trabalho mais difícil da sua carreira.

«Gosto de ter jogadores que, no início da semana, pensem que podem jogar ao domingo. O plantel encurtou, as portas abrem-se mais e essa é a dinâmica que quero criar. Quero que todos eles tenham essa confiança que podem integrar o onze», vincou.

«Sem dúvida que tenho sido mais duro [com os jogadores] porque este é o trabalho mais difícil da minha carreira de treinador e tenho de agir em função do que temos à nossa frente. Mas, chega a um ponto em que temos de unir a equipa, dar-lhes confiança, para que o melhor de cada um possa brotar. Pensamos que podemos ainda extrair o melhor dos jogadores e para isso tem de haver um clima de confiança e incentivo», acrescentou.

Robson Bambu saiu lesionado do jogo da Taça e falha a deslocação à Reboleira, enquanto Paulo Oliveira está de regresso às opções e Zalazar continua em dúvida.

O Sp. Braga defronta o Estrela da Amadora este domingo, às 18h00, um jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.