Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional da Madeira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga:

«Sabíamos de antemão que íamos defrontar um Braga fortíssimo, numa fase de ascensão. Nos últimos dezoito pontos possíveis conquistou dezasseis. Os erros na primeira fase de construção. Os erros iniciais tiveram a ver com a circulação rápida de bola, numa relva rápida. Mas, depois de ganhar confiança a equipa foi crescendo, teve momentos interessantes, mas no momento de chegada à área estávamos a travar e voltávamos para trás. É algo que temos de corrigir e melhorar, corrigimos algumas coisas ao intervalo».

[Podia ter feito mais?] «Na primeira parte temos um remate do Dudu, outro do Penha e um corte da defensiva do Braga, são três aproximações na primeira parte que podiam ter dado golo, se tivéssemos um pouco de felicidade. Na segunda parte tentamos ser mais audazes, jogámos com dois avançados, a equipa tentou de tudo, deixamos o jogo em aberto até ao fim».