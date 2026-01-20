O médio Demir Ege Tiknaz já está em Portugal para assinar pelo Sporting de Braga, confirmou o Maisfutebol.

As negociações entre os minhotos e o Besiktas avançaram favoravelmente e o jovem turco chegou ao início da tarde ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Ao que foi possível apurar, Tiknaz vai cumprir os exames médicos nas próximas horas para depois ser apresentado, num negócio que, segundo a imprensa turca, ficou fechado em cerca de sete milhões de euros (com objetivos incluídos).

A confirmar-se a transferência, Tiknaz vai assim regressar ao futebol português, depois de ter representado o Rio Ave na época passada, por empréstimo do Besiktas. Os vilacondenses não exerceram a opção de compra de cinco milhões de euros e o internacional turco, de 21 anos, regressou a Istambul.

Esta época, Tiknaz fez 17 jogos (um golo e uma assistência), mas só foi titular em sete.