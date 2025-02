Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, fez a antevisão do dérbi frente ao Vitória de Guimarães, este sábado, e destacou o bom momento da equipa arsenalista.

«Temos vindo numa senda vitoriosa, fora de casa temos uma prestação excecional, temos ganho muitos jogos e o mote para amanhã [domingo] é vencer, com muito respeito pelo Vitória, uma equipa boa, com bons valores individuais, um bom treinador e que joga em casa, com o apoio dos seus adeptos. Não estamos em bicos de pés, mas com realismo pensamos que podemos ganhar», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.

Questionado sobre a fase menos boa do adversário, Carvalhal preferiu não se alongar, destacando o ambiente de emoção e competitividade que caracterizam os dérbis.

«Não nos interessa falar do adversário porque trata-se de um dérbi e num dérbi não há momentos, há emoção, foco e muita vontade de vencer. O ambiente vai ser difícil, mas vamos contar com 1.600 adeptos, que esgotaram os bilhetes e isso é o mais importante. Vamos defrontar uma equipa difícil, com bons jogadores, mas preparam-nos bem para o jogo», afirmou.

Face à derrota na primeira volta do campeonato por 2-0 diante do V. Guimarães, num jogo marcado pela expulsão do central bracarense Arrey-Mbi, aos 56 minutos, por agressão a Nelson Oliveira, Carvalhal considera que a equipa está mais experiente e preparada para lidar com a pressão.

«Sempre disse que a tendência era melhorar, os jogadores cometerem menos erros e ganharem experiência. A equipa não é a mesma de há quatro meses, está mais experiente, mais rodada, já percebe melhor o que é o nosso campeonato, o que é uma rivalidade, tem mais controlo emocional. Faz parte da evolução natural das equipas», observou.

Questionado sobre a redução do número de jogos depois da saída do Sp. Braga da Liga Europa, o técnico dos minhotos desvalorizou, por entender que é tudo uma questão de «adaptação».

«Todos somos seres de adaptações. Imagine jogar basquetebol sempre e, numa semana, joga andebol ou futebol. O nosso corpo não está habituado e há sempre um período de adaptação. Isso aplica-se aos jogos de quinta-feira e domingo e, depois, jogar só ao domingo. Claro que, jogando apenas uma vez por semana, não se joga no limite do risco [de lesões]», referiu.

Acerca das opções disponíveis para o dérbi do Minho, o treinador dos minhotos confirmou que Sandro Vidigal, jovem da formação, pode integrar a convocatória. Victor Gómez está recuperado, mas Niakaté, Vítor Carvalho e Zalazar, que regressou a Braga após ter estado perto do Zenit, continuam ausentes por lesão.

«Dei-lhe [a Zalazar] um abraço, ele estava sorridente e positivo, é jogador do Sporting de Braga, mas ainda está a recuperar de lesão», revelou.

Recentemente, Carlos Carvalhal alcançou o segundo lugar na lista de técnicos com mais jogos pelo clube (153 jogos), ficando só atrás de Manuel Cajuda (231 jogos) e mostrou-se «orgulhoso» pela conquista: «Tenho muito honra de estar perto de nomes como Manuel Cajuda, Jesualdo Ferreira ou Vítor Manuel, ainda por cima no meu clube do coração. Nós devemos ser mesmo muito boa equipa técnica porque, ser de Braga e ter estes jogos todos [no Sporting de Braga] não é fácil, temos de ter alguma coisa de especial.»

Carvalhal descartou ainda qualquer interesse em cargos políticos no futuro, afirmando com humor: «Nunca serei presidente do Sp. Braga. Não tenho veia política, e não é a minha praia.»

O embate da 22.ª jornada do campeonato opõe o quarto classificado, o Sp. Braga, com 43 pontos, ao sétimo, o V. Guimarães, que tem 30. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.