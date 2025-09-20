A FIGURA: Beni Mukendi

Omnipresente. O médio angolano do Vitória esteve em todo lado, jogou e fez jogar, defendeu, atacou e ajudou a equilibrar a equipa. Quando a equipa parecia ameaçar ruir, ao abrir brechas, lá aparecia Beni Mukendi com a sua calma a segurar as pontas e a manter o norte. Percorreu vários quilómetros com a bola nos pés, escondeu o jogo e fez o Vitória ser mais equipa.

O MOMENTO: penálti defendido por Hornicek (45+5’)

Castigo máximo a punir o puxão de Gabri Martinez a Miguel Nogueira, dando origem a um duelo de onze metros entre Nelson Oliveira e Hornicek. Levou a melhor o guarda-redes checo do Sp. Braga, a suster o remate com uma grande estirada. O guarda-redes adivinhou o lado e teve capacidade para parar o remate numa fase crucial do encontro, mantendo a igualdade.

OUTROS DESTAQUES

João Moutinho

Foi, mais uma vez, o pêndulo do Sp. Braga e o ponto de equilíbrio da equipa. Formou com Gorby a sala das máquinas da supremacia do conjunto bracarense, organizando a equipa a partir de trás.

Mitrovic

Face à indisponibilidade de Gonçalo Nogueira, o sérvio estreou-se a titular com a camisola do Vitória e assinou um grande golo. Mostrou critério com bola, disfarçando assim o défice de intensidade nos duelos.

Hornicek

Não teve muito trabalho, mas correspondeu afirmativamente. Após ser batido com um grande golo de fora da área, destacou-se entre os postes ao defender um castigo máximo em cima do intervalo.

Gustavo Silva

O jogador mais intenso do Vitória de Guimarães, disputando cada lance como se fosse o último. Força pelo corredor esquerdo no lance em que o Vitória acaba por chegar ao golo. Saiu de maca, com debilidades físicas, no segundo tempo.