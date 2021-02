Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota pesada sofrida contra o Sp. Braga (0-4):

«Entrámos como não somos. Os primeiros vinte minutos não existiram da nossa parte, fomos apáticos, não fomos agressivos. O resultado no final acaba por ser demasiado volumoso, mas é óbvio que a forma é justa do Braga. Aquilo que tem de ser retirado são só primeiros vinte minutos, a entrada não pode ser com falta de concentração. Esses não somos nós. Posteriormente a isso equilibrámos o jogo, fomos mais intensos e tivemos oportunidades de golo. Diminuímos drasticamente as oportunidades de golo do adversário. Os primeiros vinte minutos têm de servir de lição».

[Sentiu a equipa receosa?] «Todos os dados que íamos sentindo da equipa era de confiança e de vontade de entrar fortes e coesos. Não conseguimos fazê-lo, temos de conversar sobre isso internamente. Por vezes pagamos caro para aprender. Queremos que fique marcado para que cada jogo se percebe que não podemos dar um segundo ao adversário».

[Mercado] «O mercado está a chegar ao fim, penso que não teremos nenhuma novidade. Confiamos nos nossos jogadores e na nossa competitividade, queremos recupera-los o mais rapidamente possível».