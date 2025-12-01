Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após o triunfo (0-4), na 12.ª jornada da Liga:

Análise à exibição

«A equipa sabia claramente que teria de mostrar uma versão competitiva muito alto. Sabemos que a Arouca é uma equipa que que sai para dominar os jogos, para controlar a bola e que sai para se submeter e para contrariar isso temos que estar muito bem na pressão. A equipa esforçou-se desde o primeiro minuto, para ajudar, tanto no ataque quanto na defesa, desde o início e isso permitiu-nos recuperar a bola rápido e nos permitiu não sofrer avanços do adversário e poder dominar o jogo, que era o que pretendíamos desde o primeiro momento. A partir daí, pensamos rapidamente em chegar à área, penso que a equipa foi capaz de, com o seu dinamismo com bola, gerar muitas aproximações e, pouco a pouco, foi-nos dando o resultado que temos tido. E uma das coisas com as quais nós voltamos para casa, com as quais estou mais satisfeito, é como a equipa, apesar do resultado, continuou a insistir em ser uma equipa séria, consistente, que continuava a ser ambiciosa. Crédito para os jogadores, que é algo que denota o compromisso, a responsabilidade que têm todos por ajudar esta equipa a crescer.»

Como procurou romper a linha defensiva densa do Arouca?

«O que procuramos é que pudéssemos encontrar determinados jogadores em determinados espaços, em determinados momentos, para que, a partir daí, pudéssemos mudar o ritmo e atacar essa última linha com movimentos, trajetórias, entradas e saídas. Acho que isso foi acontecendo, tivemos chegadas por ambos os lados, talvez um pouco mais à direita, porque temos esse dinamismo um pouco mais trabalhado, e o Mario Dorgeles, talvez, por vezes, teve menos ajudas do que pudemos ter pela direita, mas continuamos a insistir. Sabíamos que era uma questão de que, quando te aproximas da área rival, mas não és capaz de penetrar, é uma questão de continuar a efetuar movimentos, de continuar a ter muita solidariedade para dar bem a bola. E sabíamos que era uma questão de tempo de que, algum momento, iríamos encontrar um espaço para penetrar e para nos aproximarmos da baliza contrária, que era o objetivo. Sabemos que há jogos em que, mesmo que a equipa não queria estar atrás, consigas, com o seu jogo, chegar a essas zonas do campo e, a partir daí, continuar a fazer isso para gerar oportunidades de golo.»

Já está a tirar o melhor partido de Ricardo Horta?

«É indubitável a qualidade que tem o Ricardo, e o quanto ele nos ajuda, tanto com e sem bola. Para mim, uma das coisas que mais me surpreenderam esta época, com alguns dos jogadores, é o Ricardo, o compromisso defensivo que tem para a equipa, não pára de trabalhar nem um minuto. Acho que, no final, estaremos a ver uma versão muito boa dele, consequência do trabalho que ele tem, e do compromisso e da responsabilidade que ele tem no dia-a-dia para continuar a esforçar-se para melhorar. Um jogador que não tem nada a provar, mas que continua a querer melhorar no dia-a-dia. Isso acho que é a chave, e não é só atribuível ao Ricardo Horta, todos do balneário, vêm cada dia ao treinamento, com o desejo de ser um pouco melhores quando terminar, e isso é o que nos está fazendo que o processo vá ajudando a equipa a melhorar e a crescer. E depois, como digo, as consequências de que isso aconteça, é que a equipa continue a crescer, a melhorar, a atacar cada vez com mais rigor, mais critério, conhecendo-se mais e sabendo mais o que implica o nosso processo, e isso faz com que jogadores como ele possam brilhar, graças a todo esse trabalho coletivo.»