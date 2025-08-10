Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) dos bracarenses sobre o Tondela:

«Hoje tivemos um apoio top dos adeptos. Foi uma presença importante no estádio a apoiar a equipa. Estamos contentes por esta primeira vitória na primeira partida da Liga, em poder oferecer a primeira vitória. Foi uma partida que sabíamos que ia custar, um jogo de campeonato com a pressão de ter de ganhar em casa. Tivemos alguns erros que puseram em causa a confiança da equipa, demos algumas oportunidades ao rival, mas os jogadores tomaram conta da situação, fizemos o nosso jogo com oportunidades para fazer golos. A equipa esteve bem, com um esforço grande de todos para chegar ao mais importante frente a uma equipa complicada. Estou satisfeito e contente pelos jogadores».

[Erros iniciais. Ansiedade?] «Faz parte do jogo. O futebol é um jogo de erros, equivocamos-nos nos passes, há um adversário que está aí para jogar, os jogadores querem fazer tudo bem, agradar ao treinador. Jogar com as emoções faz estas coisas, mas o mais importante é que os mesmos jogadores, pouco a pouco, acalmaram-se, ganharam confiança, tomaram o controle e brindaram-nos com esta vitória».

[Oito alterações na equipa] «Vínhamos de uma viagem tarde na quinta. Fizemos uma recuperação ativa na sexta e preparámos a partida um dia, valorizamos os jogadores que podiam dar o melhor para este jogo de acordo com o plano de jogo».

[Pau Victor] «É um jogador que desde o princípio se adaptou muito bem, foi bem recebido, temos um balneário estupendo. Sabemos que não teve uma pré-temporada com jogos, necessitava de acumular minutos, e assim o estamos a preparar para que pouco a pouco possa atingir a forma. Aos poucos vamos tendo todos a um nível melhor, o que nos vai ajudar nas próximas semanas, com muitos jogos».