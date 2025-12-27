O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, quer uma equipa com «personalidade» com a bola na receção ao Benfica, domingo (18h00), na 16.ª jornada da Liga. Os minhotos vêm de uma vitória na Taça de Portugal, mas perderam na última ronda do campeonato, na visita ao Estoril. Vicens também elogiou Mourinho.

«Sabemos que vamos enfrentar um rival que vem de um crescimento com o seu treinador, as ideias vão assentando e a equipa vai melhorando. Vai ser um jogo de alta dificuldade e alto nível e vamos ter de oferecer uma versão melhor da que demos com o Estoril se queremos vencer. Estamos motivados e com muita vontade de fazer um grande jogo, mas vamos ter de jogar muito bem para conseguir essa vitória que todos desejamos.»

Confronto de estilos diferentes de futebol

«Não penso que haja uma contraposição de estilos. Nós viemos para Braga trabalhar de uma maneira em que acreditamos e consideramos que a equipa possa ter rendimento. A equipa tem muito para melhorar, temos de procurar a excelência e o melhor Sp. Braga está por chegar.»

Elogios a José Mourinho

«Ter alguém como ele no campeonato é muito bom para o futebol português, não estamos a descobrir agora quem é José Mourinho, um treinador que já pôs o futebol português no topo do futebol internacional, é admirado por tudo o que conseguiu em diferentes países e diferentes clubes, reinventando-se a si mesmo, buscando alternativas para continuar a ser competitivo.»

Sp. Braga terá de estar preparado para ser forte com e sem bola

«É um jogo difícil de prever, mas vai haver momentos de todo o tipo e temos de ser capazes de estar prontos para as eventualidades do jogo, como estar mais perto da nossa baliza por vezes e, com bola, ter personalidade e não a perder. A nossa pressão será importante também.»

Equipas separadas por dez pontos

«Vamos para o jogo motivados, queremos voltar aos triunfos na Liga, estamos contentes com a vitória na Taça de Portugal, mas para fazer um bom jogo temos de fazer muitas coisas bem e ter um nível de energia alto e ser compactos”, disse.

Lagerbielke saiu antes do intervalo diante do Caldas, mas deve estar apto

«Tivemos esse pequeno susto, ele vinha com uma sobrecarga física, mas penso que não há risco de lesão. Hoje, ainda há treino, mas confio que possa estar pronto.»