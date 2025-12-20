Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, na sala de imprensa do Estádio António Coimbra da Mota, após a derrota por 1-0 ante o Estoril, em jogo da 15.ª jornada da Liga portuguesa:

Mudanças na equipa:

«Somos uma equipa acostumada a fazer quatro ou cinco mudanças no onze de jogo para jogo, pois seria impossível competir nos 30 jogos que já temos com 12 ou 13 jogadores. Toda a gente tem as suas oportunidades, vamos vendo em função do que a equipa necessita e com isso disputamos as competições.»

Jogo:

«Uma primeira parte sem marcar vai levando a que cada vez se tome mais riscos e tente estar mais perto da baliza contrária. Se queremos tentar ir com mais ímpeto, expomo-nos a algum contra-ataque, que acabámos por encontrar, e que aproximou o segundo golo do Estoril, mas era o que tínhamos de fazer, mas não conseguimos marcar. Utilizámos gente a partir do banco e conseguimos sempre fazer algum dano e também refrescar a equipa.»