O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, considerou esta sexta-feira que o melhor da sua equipa ainda está por chegar, mostrando ambições para a visita ao Gil Vicente, no jogo da 22.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 de sábado e que opõe o quarto classificado (Sp. Braga com 39) ao quinto (Gil Vicente com 37). Niakaté, Vítor Carvalho, Gorby e El Ouazzani, lesionados, continuam de fora nos bracarenses.

Duelo com o Gil Vicente:

«Vamos enfrentar uma equipa que faz muitas coisas bem, com uma boa organização defensiva, com ideias claras no ataque e forte fisicamente. Vai ser muito difícil, importa ter a capacidade de ajustar coisas ao longo do jogo, jogar com personalidade e saber sofrer. Repito-me muito, mas é assim que nos podemos aproximar da vitória, queremos fazer um grande jogo e tentar ganhar.»

Bom momento da equipa:

«Temos de fazer a melhor segunda parte do campeonato que conseguirmos. Tentámos não nos comparar com ninguém, senão connosco próprios. Temos revisto os últimos jogos para ver o que podemos melhorar e temos tido a possibilidade de recuperar melhor os jogadores. No final da época, vamos contar os pontos e ver se nesta segunda volta a equipa será melhor que na primeira.»

«Margem para melhorar»

«Há margem para melhorar. De fora pode pensar-se que estamos no nosso melhor momento, pois há mais descanso, mas o melhor está por chegar.»

Vitória alarga vantagem no quarto lugar para cinco pontos:

«Para vocês [ndr: jornalistas] parece uma jornada determinante, mas faltam ainda muitas jornadas, o quarto lugar não está consolidado nem descartado para nenhuma equipa. Para amanhã [sábado], temos de ter personalidade e carácter, ser equipa mais do que nunca e entrar com essa mentalidade para ganhar. Queremos somar todos os pontos que pudermos nesta segunda volta e ver um crescimento em termos de pontos e todos os aspetos estatísticos.»