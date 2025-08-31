Carlos Vicens fez este sábado a conferência de imprensa de antevisão do duelo da quarta jornada frente ao Rio Ave. O técnico dos «arsenalistas» recordou as últimas deslocações a Vila do Conde, mas garante que o Sp. Braga treinou para «dominar o jogo».

Dificuldade na deslocação a Vila do Conde

«Sabemos que historicamente, o Sp. Braga não se dá demasiado bem nas saídas ao Rio Ave, que é um rival que nos vai dificultar porque tem armas para isso, com e sem bola. [...] Tens que estar preparado com uma mentalidade para esse tipo de situações, como o vento ou uma surpresa estratégica do rival, no fundo estarmos preparados para os desafios que o jogo nos vai colocar»

Treinar para dominar o jogo

«É algo que temos que fazer cada dia. Quando digo isso, penso em todos os aspetos do jogo que trabalhamos tratemos de ter um controlo absoluto sobre eles. É uma maneira de encarar o nosso trabalho diário de forma diferente, não só focado no jogo ou no rival seguinte, mas também no nosso processo. Temos de ser capazes de nos irmos transformando para sermos a equipa que queremos ser».

Fecho do mercado e chegada de Grillitsch

«A equipa está equilibrada, os jogadores já trabalham connosco há várias semanas comigo e se o mercado fechasse hoje fiava contente. Grillitsch? É um jogador com experiência, pode ajudar-nos no meio-campo a dar estabilidade, controlo e jogo, é por isso que se decidiu que viesse ajudar-nos».