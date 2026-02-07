Carlos Vicens refere que as saídas de Clayton e André Luiz não afetam o planeamento de jogo do Sp. Braga para a receção ao Rio Ave, deste domingo, a contar para 21.ª jornada da Liga. O técnico dos bracarenses fala sobre o momento do adversário e garante estar apenas focado no que a sua equipa vai fazer em campo:

Análise ao Rio Ave

«Não está no seu melhor momento, perdeu jogadores importantes, não vamos negar a realidade, mas o nosso foco tem de estar em nós e em como vamos enfrentar o jogo. Jogamos no nosso estádio, com os nossos adeptos, e queremos fazer um jogo de alto nível, com muita ambição, motivação e energia.»

Saídas de Clayton e André Luiz

«Vamos ver amanhã se muda muita coisa na estrutura e na forma de jogar porque o jogador faz a posição, mais do que a posição faz o jogador. São dois jogadores que não estão, mas preparámos o jogo a contar com os que vão estar.»

Momento de João Moutinho e possível renovação

«Não vamos descobrir agora o João Moutinho. Tenho a sorte de ter chegado aqui num momento em que ele ainda é jogador do Braga, tenho o prazer de o conhecer bem, de o treinar e desfrutar do seu dia-a-dia e nos jogos. Renovação? Vamos ver, tem de se sentar e falar com o clube e veremos qual a decisão. Estou muito satisfeito com ele e até brinco dizendo-lhe que já teve melhores treinadores, mas eu fi-lo mais jovem com a nossa forma de jogar. Sinto que ele também está a desfrutar da temporada. Dá-nos muitíssimo, não só a jogar, mas com a sua experiência e liderança ajuda a equipa no balneário. Só tenho elogios para ele e o futebol português vai sentir saudades.»