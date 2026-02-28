Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sporting de Braga, na flash interview da Sporttv, após a vitória por 1-2, frente ao Nacional, na 24ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 28 de Fevereiro.

[Tinha dito que não esperava facilidades na Madeira. No entanto, a equipa entrou muito forte. Que análise faz das duas partes do jogo?]

São distintas. As circunstâncias do jogo também são distintas. Entrámos bem, tivemos oportunidades, marcámos um golo, depois um segundo anulado. O primeiro remate do Nacional penso que foi ao minuto 35. Penso que tivemos alguma precipitação no último terço e falei disso ao intervalo.

O Nacional é uma equipa que dá a volta às partidas. Na segunda parte, eles tinham de fazer pela vida e tiveram um ataque logo no início, vindo de uma situação neutra, e eles conseguiram mudar a energia da partida.

Conseguimos, pouco a pouco, encontrar soluções. A equipa sofre o golo e fica numa situação em que teve oportunidades, mas está empatada. Ainda assim, não baixámos os braços, não nos demos por vencidos e seguimos a lutar. Tentámos marcar a ser Braga, sem perder a calma.

Gostava de não ter sofrido tanto, mas sabíamos que vínhamos a um campo difícil.

[É neste cenário de adversidade, que o Braga tem enfrentando várias vezes, que se forjam as grandes equipas?]

Claro que sim. É impossível alcançares os objetivos na época se só ganhas os jogos que são mais “fáceis” e em que tudo corre bem. Se não és capaz de dar a volta às adversidades, não acabas a ser competitivo de verdade. E acho que isso é um dos passos que demos em frente desde o início da época.