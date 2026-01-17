Carlos Vicens aborda as críticas após a eliminação na Taça de Portugal, diante do Fafe, e refere que é preciso «confiar no projeto». O técnico do Sp. Braga fala num jogo importante com o Tondela, sobretudo após uma «semana horrível» que obriga a equipa a levantar-se e ir à luta:

Deslocação a Tondela após «semana horrível»

«É um jogo muito importante, vimos de dias difíceis, em que tivemos exibições e resultados negativos. Quando perdes, como profissional, o que podes fazer é levantar-te. Pode afetar o jogo seguinte, mas temos que nos levantar. É agora que se vai ver do que somos feitos, de que massa é feita esta equipa. Foi uma semana horrível, mas queremos fazer uma segunda volta digna do que é o Braga.»

Críticas pela eliminação da Taça de Portugal

«Encaramos essas críticas com união, com a sensação de que temos de aprender com os erros e iniciar o caminho desta segunda volta. Já estamos no play-off da Liga Europa e, na Liga, temos de nos consolidar na classificação e no quarto lugar. Temos que confiar no projeto e trabalhar sem cessar. »