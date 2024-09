O Sporting de Braga venceu em casa do Nacional, por 3-0, esta sexta-feira, no arranque da sexta jornada da Liga.

Em apenas oito minutos, Niakaté (77m), Bruma (83m) e El Ouazzani (85m) apontaram os golos dos bracarenses.

Depois de dois jogos sem vencer, o Sp. Braga regressa aos triunfos e sobe ao quarto lugar, à condição, com 11 pontos. O Nacional soma a quarta derrota no campeonato e está na 15.ª posição, com quatro pontos.

