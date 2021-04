Tal como tem sido habitual, o Sporting partilhou um vídeo com os bastidores do jogo com o Sp. Braga.

Nas imagens, podem ver-se várias situações da equipa no hotel e a partida para o jogo, com os jogadores a verem os adeptos que se juntaram no exterior da unidade hoteleira e no caminho para o estádio, para apoiar.

O vídeo mostra ainda alguns momentos do jogo, como a expulsão de Gonçalo Inácio, o golo de Matheus Nunes e os festejos no final. Veja o vídeo: