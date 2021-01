O golo de Iuri Medeiros pelo Sporting de Braga frente ao Boavista, a 28 de dezembro, foi eleito o melhor do mês pelos adeptos.



O extremo fez um golo de belo efeito de fora da área na goleada dos bracarenses no Bessa, referente à 11.ª jornada do campeonato.



Recorde o golo de Iuri: