O Sp. Braga goleou o Santa Clara por 4-0 nesta quinta-feira, no jogo de abertura da 15.ª jornada da Liga. Com um bis de Rircardo Horta, um golo do irmão, André, e um outro de Iuri Medeiros, os arsenalistas construíram um resultado confortável com o qual sobem ao segundo lugar, à condição, por troca com o FC Porto.