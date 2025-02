O Sporting de Braga venceu na visita ao Moreirense, por 2-1, graças a uma reviravolta concluída já em tempo de descontos.

Num jogo da 20.ª jornada da Liga, Schettine adiantou os anfitriões aos quatro minutos. João Moutinho repôs a igualdade aos 66 e Ricardo Horta, em tempo de compensação, garantiu o triunfo arsenalista.

O Sp. Braga é quarto classificado, com 40 pontos, enquanto o Moreirense segue no 11.º posto, com 23.

Veja o resumo da partida: