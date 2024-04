O Sp. Braga bateu o Vizela por 2-1 com uma reviravolta no marcador na Pedreira, em jogo da 30.ª jornada da Liga, que lhe permite ultrapassar o FC Porto e chegar ao pódio da Liga, pelo menos, por algumas horas.

O Vizela até marcou primeiro, por Essende, mas os minhotos viraram o jogo com dois golos de Zalazar que saltou do banco e acabou por ser determinante no desfecho deste jogo.

O Sp. Braga sobe, assim, ao terceiro lugar da Liga, passando a contar com mais três pontos do que o FC Porto, que este domingo defronta o Casa Pia em Rio Maior.

Veja o resumo do jogo na Pedreira: