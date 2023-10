O Sporting de Braga recebeu e venceu o Rio Ave, por 2-1, este sábado, no Municipal de Braga, em jogo da 8.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Leonardo Ruiz deu vantagem ao Rio Ave logo aos cinco minutos, mas o Sporting de Braga, numa parte final épica, deu a volta ao encontro, já para lá dos 90 minutos e à boleia de Roger, que saiu do banco para assistir Simon Banza (90+1m) e Abel Ruiz (90+6m).

Com este resultado, o Sporting de Braga chega ao terceiro lugar à condição, com 16 pontos, os mesmos do FC Porto, que só defronta o Portimonense no domingo (18h00). O Rio Ave mantém os cinco pontos e é 17.º e penúltimo classificado.