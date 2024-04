O Arouca, de Daniel Sousa, venceu, fora de casa, o Sp. Braga, de Rui Duarte, por 3-0, em jogo da jornada 28 da Liga.

A equipa do próximo treinador dos guerreiros inaugurou o marcador aos 29 minutos, graças a um autogolo de Serdar, e cinco minutos depois foi a vez de Mujica entrar em ação.

O camisola 19 arouquense fez o gosto ao pé ainda antes do intervalo e perto do final do encontro bisou, após um remate de Jason, que desviou em Mujica e acabou na baliza de Matheus.

Daniel Sousa vence, assim, a sua futura equipa, enquanto Rui Duarte estreia-se no comando técnico do Sp. Braga com uma derrota.

VEJA AQUI O RESUMO DO SP. BRAGA-AROUCA