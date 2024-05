O FC Porto garantiu o terceiro lugar da Liga, ao vencer por 1-0 no reduto do Sporting de Braga, no último jogo da 34.ª jornada.

Victor Gómez foi expulso aos 12 minutos, mas os dragões só conseguiram chegar ao golo na reta final, por Galeno (84m).

Além de confirmar o terceiro lugar, o FC Porto garante a qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada. O Sp. Braga termina na quarta posição, com 68 pontos, a quatro dos portistas.

Veja o resumo do jogo: