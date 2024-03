O Sp. Braga recebeu e venceu o Gil Vicente por 2-1, na 26ª jornada da Liga.

Abel Ruiz abriu o marcador ainda no decorrer do primeiro tempo e aos 60 minutos, através de grande penalidade, Alipour colocou tudo empatado no Municipal de Braga. Foi já em cima do minuto 90 que os bracarenses confirmaram a vitória, através do inevitável, Simon Banza, que chegou assim aos 21 golos na temporada.

Com este resultado o Sp. Braga reforça o quarto lugar do campeonato, com 53 pontos, menos dois que o FC Porto, mas com mais um jogo do que os azuis e brancos. Quanto ao Gil Vicente está no nono lugar da Liga, com 28 pontos, a apenas cinco pontos do Portimonense, que ocupa o lugar que garante o «play-off» de manutenção.