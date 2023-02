O Sporting de Braga venceu o Marítimo este domingo com uma reviravolta nos Barreiros, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Os madeirenses chegaram à vantagem por Brayan Riascos aos 38 minutos, mas os minhotos responderam logo de seguida com golos de Banza (40m) e de Racic (45+3m), este último de penálti.

A equipa da casa ainda ficou em inferioridade numérica por expulsão de Edgar Costa (83m), menos de dois minutos depois de ter sido lançado a jogo.

O Sp. Braga aproveita assim o desfecho do clássico e distancia-se do Sporting, sendo agora terceiro classificado com 46 pontos. Já o Marítimo, é penúltimo, com 13, a oito pontos da «linha de água».

Veja o resumo da partida: