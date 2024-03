O Sp. Braga bateu o Estrela da Amadora por 3-0, na Pedreira, e reforçou o quarto lugar na classificação da Liga, ficando a apenas três pontos do FC Porto que, este domingo, recebe o Benfica.

Recorde aqui o FILME DO JOGO

Uma vitória que começou a ser construída na segunda parte com uma grande penalidade convertida por Banza, novamente o melhor marcador da Liga, na conversão de uma grande penalidade aos 58 minutos. Bruma (84m) e Roger (90+4m) confirmaram o triunfo da equipa de Artur Jorge com mais dois golos na etapa final do jogo.

Confira o resumo do jogo: