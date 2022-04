O Sporting de Braga recebeu e venceu esta segunda-feira o FC Porto, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Ricardo Horta, aos 54 minutos de jogo, deu os três pontos ao Sporting de Braga e ditou a primeira derrota da época aos dragões no campeonato.

Com este resultado, o Sp. Braga chega aos 59 pontos e confirma matematicamente o quarto lugar esta época, no campeonato. O FC Porto, líder, adia as contas do título e segue em primeiro lugar, com os mesmos 82 pontos, num jogo que também ditou o fim do recorde de invencibilidade aos azuis e brancos.