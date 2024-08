O Sp. Braga venceu o dérbi do Minho com o Moreirense por 3-1, este domingo, na Pedreira, e, desta forma, segue invencível na Liga.

A equipa de Moreira de Cónegos, que chegou a este jogo no grupo da frente, com duas vitórias, ainda conseguiu responder ao primeiro golo da equipa de Carlos Carvalhal, mas o Sp. Braga reagiu em força e recuperou a vantagem com um «bis» de Zalazar.

Confira o resumo deste jogo: