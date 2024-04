O Sporting de Braga foi até casa do Estoril vencer por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga.

Álvaro Djaló, aos 64 minutos, apontou o único golo da partida.

Este resultado permite ao Sp. Braga apanhar o FC Porto no terceiro lugar, com 59 pontos. O Estoril é 13.º, com 29 pontos.

Veja o resumo do jogo: