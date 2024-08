No último jogo deste domingo, o Sp. Braga e o Estrela da Amadora empataram a um golo.

Com oportunidades de parte a parte no primeiro tempo, os golos surgiram apenas na segunda parte, com El Ouazzani a fazer o primeiro logo aos 53 minutos. Ainda assim, já com Nani em campo (teve um golo anulado por fora de jogo), o Estrela da Amadora acabou por chegar ao empate. Na sequência de um cruzamento do lado esquerdo, Kikas foi às alturas cabecear para o fundo da baliza.

Veja aqui o resumo do jogo entre Sp. Braga e Estrela da Amadora: