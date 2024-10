O Sp. Braga retomou, na tarde deste domingo, a via das vitórias, às custas do Farense. Na 9.ª jornada da Liga, os comandados de Carlos Carvalhal silenciaram os algarvios.

Ainda assim, a vantagem apenas foi assegurada aos 41 minutos, por Gharbi.

No segundo tempo, as apostas em João Moutinho e Zalazar revelaram-se determinantes para o selar do triunfo. Estavam decorridos 71 minutos, quando El Ouazzani alcançou o sexto golo na temporada.

Desta forma, o Sp. Braga assume o quarto lugar, com 17 pontos, aguardando pelo desfecho do Benfica-Rio Ave. Por sua vez, o Farense segue em último, com quatro pontos, a um ponto de Nacional e Estrela, e a dois do Boavista (15.º).

Veja o resumo deste encontro: