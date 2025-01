O Sporting de Braga dobrou a vantagem ante o Benfica, na Luz, com um golo apontado pelo defesa brasileiro Robson Bambu, aos 40 minutos do jogo da 17.ª jornada da Liga portuguesa.

Após canto batido por Ricardo Horta do lado esquerdo do ataque, Bambu saltou mais alto do que toda a gente para cabecear para o fundo da baliza, fazendo o seu primeiro golo da época com a camisola do Sporting de Braga.