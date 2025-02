O Sp. Braga somou, frente ao Gil Vicente (2-0), o quinto triunfo consecutivo na Liga, num jogo referente à 21.ª jornada e que ficou resolvido com dois golos de Roger Fernandes, o primeiro dos quais através de um remate indefensável, ao minuto 10.

Mesmo reduzida a dez elementos desde o quarto de hora inicial, pela expulsão de Jorge Aguirre, a equipa de Barcelos nunca baixou os braços, criou algumas boas oportunidades para poder empatar, até que Roger bisou, na reta final, com um golo feliz.

Os três pontos somados permitem ao Sp. Braga igualar o FC Porto na terceira posição, com 43 pontos. Por seu turno, o Gil Vicente, que somou a terceira derrota consecutiva no campeonato, é 13.º com 22 pontos.

O resumo do Sp. Braga-Gil Vicente (2-0):