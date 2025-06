O Sp. Braga apresentou, esta quinta-feira, o novo equipamento para a temporada de 2025/26 e há um detalhe que salta à vista... a gola a branco.

No vídeo de apresentação da nova camisola principal, o destaque vai para o vermelho ao centro e o branco na zona dos braços e da gola. Jogadores da equipa do Sp. Braga, como João Moutinho ou Ricardo Horta, são alguns dos rostos presentes na divulgação do equipamento.

Veja aqui o vídeo de apresentação da nova camisola: