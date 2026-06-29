O Sp. Braga apresentou, esta segunda-feira, a camisola principal para a temporada 2026/27. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, os minhotos deram a conhecer a pele da próxima temporada.

O equipamento é, diga-se se passagem, muito idêntico ao do ano passado. Cor predominante continua a ser o vermelho, com a exceção a serem as mangas - que se mantêm brancas. Uma das diferenças está na gola - tanto o formato é diferente como a cor passa de branco para vermelho.

Ora veja o vídeo de apresentação da camisola: