Declarações de Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo flaviense (0-1) sobre o Sp. Braga:

«Os resultados são sempre justos. Sabíamos que íamos defrontar uma adversário bastante valoroso, tem demonstrado isso, sabíamos que teríamos de ser uma equipa que teria de saber sofrer, mas entrámos muito bem no jogo e marcámos o golo. Tivemos outras situações em que com mais critério podíamos ter ficado isolados, criar situações de perigo, mas por ansiedade acabamos por não conseguir . Sabíamos que o Braga em desvantagem iria carregar, atacou muito, sabemos que até agora tem o melhor ataque da Liga e, por isso, teríamos de ser organizados, uma equipa no verdadeiro valor da palavra. No cômputo geral, estatisticamente, o Braga esteve melhor, o resultado é o que é e merecemos ganhar».

[Héctor] «Foi um jogador que observámos pelo que tinha feito na época passada, estava na 3.ª divisão. Vimos que era um jogador que se enquadrava no nosso estilo de jogo, é um jogador que tem feeling de golo, trabalha muito e tem qualidade. Espero que continue a marcar mais golos nos próximos jogos».