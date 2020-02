Vítor Carvalho, médio cedido pelo Coritiba ao Gil Vicente, é estreia na convocatória dos homens de Barcelos para o dérbi minhoto com o Sp. Braga, da 20.ª jornada da I Liga.

De regresso estão o defesa Ygor Nogueira, que falhou os últimos quatro jogos por lesão, bem como o médio João Afonso, que falhou o jogo com o Moreirense por suspensão, depois da expulsão no jogo diante do FC Porto.

LEIA MAIS: todas as notícias do Gil Vicente

Em sentido contrário, Kraev, Rodrigo e Baraye estão fora por opção de Vítor Oliveira, enquanto Rúben Ribeiro continua entregue ao departamento médico do clube gilista.

O Gil Vicente, 12.º classificado da Liga, visita o Sp. Braga, terceiro, no sábado, às 18 horas, numa partida que será arbitrada por Rui Costa, da AF Porto.